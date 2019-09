Kaatsheuvelnaar (49) aangehouden voor fraude

De actie werd in het begin van de avond afgerond. Er is geen hennepkwekerij gevonden. Ook zijn geen andere drugs gerelateerde goederen in de woning aangetroffen. Wel werd door een deskundige al snel vastgesteld dat er gefraudeerd was met de meters om het gas, elektriciteits- en waterverbruik bij te houden. Hierop is de 49-jarige bewoner aangehouden. Hij is in verzekering gesteld.