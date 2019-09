Aangehouden na valse naam en rijden onder invloed

Op de man en in de auto werden geen aanwijzingen gevonden die duidelijkheid konden verschaffen over de identiteit van de bestuurder. Hij gaf wel personalia op maar bij het controleren van die gegevens in de politiesystemen kwam een foto van een persoon naar voren die geen gelijkenis had met de bestuurder. Voor het opgeven van een valse naam en het rijden onder invloed werd de man uit Alkmaar aangehouden. In het cellencomplex Zuid-Oost te Amsterdam kon via de identiteitszuil de ware identiteit worden vastgesteld. Toen bleek ook dat de man nog een gevangenisstraf van 30 dagen diende te ondergaan.

Proces-verbaal wordt opgemaakt voor het niet volgen van de politie, het niet tonen van een identiteitsbewijs, het opgeven van een valse naam en het onder invloed besturen van een auto.