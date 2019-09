Sterke daling afval synthetische drugs

De spectaculaire daling van het aantal dumpingen, terwijl het aantal productie- en opslaglocaties nagenoeg hetzelfde is gebleven, noemt Max Daniel opvallend. Hij is portefeuillehouder Drugs bij de politie. Een verklaring is volgens hem dat we meer opslag van afval zien in de gebruikte productielocaties, zoals in containers, vaten, mestputten, etc.

Meer lozingen in riolen, putten en oppervlaktewateren geeft Daniel als een andere belangrijke reden voor de daling van het aantal dumpingen. Het aantal gevonden productieplaatsen van synthetische drugs blijft nagenoeg gelijk. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. Ook in het aantal opslaglocaties is weinig veranderd: een lichte daling ten opzichte van vorig jaar.