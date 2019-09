Blog: 'Jij bent zeker ook verdrietig dat mijn broertje dood is'

Nederland - 'De vader is wanhopig en smeekt of ik alsjeblieft met hem mee wil gaan. Met instemming van de moeder loop ik met de vader naar de school. Het is hooguit drie minuten lopen, maar het voelt aan alsof we er uren over doen.'