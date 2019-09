Politie start onderzoek naar overleden persoon

Ermelo - De politie trof woensdagavond, omstreeks 22.00 uur, in een woning aan de Magnolialaan in Ermelo, het stoffelijk overschot aan van een persoon. De politie hield even later ter plaatse een 61-jarige man uit Ermelo aan. Hij wordt verdacht betrokken te zijn bij de dood van deze persoon. De politie houdt ernstig rekening met een misdrijf.