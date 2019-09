Gevaarlijke blokkades op mountainbikeroute Rhenen

Op woensdag 11 september werd de politie geïnformeerd over een gevaarlijke situatie in Rhenen. Op een mountainbikeroute, vlakbij de Autoweg in Rhenen, werden afgelopen weekend blokkades van takken en hout gevonden. De blokkades lagen op plekken die voor mountainbikers tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden. Inmiddels zijn de blokkades verwijderd. De politie onderzoekt wie er verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de actie.

Mensen die meer weten over de zaak, of die weten wat er achter de actie zou kunnen zitten, worden gevraagd contact op te nemen met de politie. Dat kan via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.