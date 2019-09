Politie onderzoekt poging straatroof van 11-jarige jongen

De 11-jarige jongen rijdt rond 14.45 uur over de Wiekslag in Amersfoort op zijn fiets. Aan de Wiekslag gaat een jongeman op het fietspad staan en blokkeert daarmee de weg voor de 11-jarige fietser. Het slachtoffer schat de verdachte op 14 tot 18 jaar oud. Verder heeft hij een licht getinte huidskleur, droeg hij een zwart trainingspak en had hij een petje op. De jongeman droeg een tasje om zijn nek van het merk Louis Vuiton in de kleur lichtgroen en hij is ongeveer 1.70 lang.

Als het slachtoffer stopt vraagt de jongeman of hij geld of een telefoon bij zich heeft. Als de jongen dat ontkent dreigt de jongeman hem te slaan. Op dat moment loopt er een oudere man langs. De verdachte besluit op dat moment de benen te nemen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien of de verdachte aan het signalement herkennen. In het bijzonder komt de politie graag in contact met de oudere man die de poging straatroof vermoedelijk heeft zien gebeuren.

Tips kunnen gemeld worden via onderstaand formulier of via 0900-8844.