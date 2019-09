36-jarige man aangehouden

Rond 18.25 uur kreeg de politie een melding dat er een auto was doorgereden na een aanrijding op de Middelweg. Hierop is een zoekslag gemaakt. De auto werd later aangetroffen op de Weelde en is door de agenten staande gehouden. Hierop werd de 36-jarige bestuurder aangehouden voor verlaten plaats ongeval. De bestuurder bleek geen geldig rijbewijs te hebben en had zonder toestemming van de kentekenhouder het voertuig meegenomen. Ook had de bestuurder meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Na een controle in het voertuig werd er nog een hoeveelheid drugs aangetroffen. De 36-jarige man is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

2019176701