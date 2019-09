Amokmaker trapt ruit uit politieauto

De politie was al een paar keer gemoeid geweest met de zaak. Omdat niemand aangifte wilde doen is de man in eerste instantie niet aangehouden, maar werd hij door de politie weggestuurd. Uiteindelijk koos hij er rond middernacht voor om met een familielid mee naar huis te gaan. Daar misdroeg hij zich ook weer op een dusdanige manier dat het familielid zich genoodzaakt zag om wel aangifte te doen. De Bredanaar had een ruit vernield in de woning en gedroeg zich erg agressief.