Wapens aangetroffen na melding bij M.M.A.

De politie kwam de wapens op het spoor door een anonieme melding via Meld Misdaad Anoniem. Volgens de melder zouden er verboden wapens liggen in een garagebox aan de Stationsweg in Terneuzen.

Toen de politie daar naar binnen ging, met toestemming van de Officier van Justitie, vonden zij twee vuurwapens en een kruisboog. Uit onderzoek bleek dat het bij de vuurwapens om gasdrukwapens ging. Deze zijn geschikt voor afdreiging en daarom verboden om in je bezit te hebben. De wapens zijn in beslag genomen en de eigenaar is aangehouden. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex. De man heeft een nacht in de cel doorgebracht en is op donderdagochtend weer in vrijheid gesteld na het afleggen van een verklaring.

Wanneer u kennis draagt van een misdrijf of een voorbeeld zoals hierboven genoemd, maar u wilt dit niet rechtstreeks bij de politie melden, dan kun u terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Uw informatie kunt u doorgeven via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch op 0800-7000.