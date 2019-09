Bedrijventerrein afgesloten in onderzoek naar ondergronds bankieren

Locoburgemeester Ferraro roept inwoners op om bij vermoedens dat iets niet in de haak is, dit te melden via de App Waaksamen, de Politie (0900-8844) of Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). ´Informatie van inwoners over verdachte situaties maakt het mogelijk voor de gemeente en politie om sneller op te treden bij criminele activiteiten of andere verstoringen van de openbare orde. Meldingen die via de app WaakSamen binnenkomen, zijn hier een goed voorbeeld van. De berichten die onder ander via deze app binnen komen zijn belangrijk in het opsporen en voorkomen van verdachte situaties. Signalen voor witwaspraktijken of malafide bedrijven zijn bijvoorbeeld: alleen mogelijkheid om contant te betalen, onderneming die blijft bestaan ook al komen er (bijna) geen klanten, geen website van het bedrijf.´