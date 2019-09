Wie heeft actiecamera politie aangetroffen?

Capelle aan den IJssel - Een politieman kwam er donderdag achter dat de actiecamera (GoPro) die hij voor de dienst droeg, weg was. De GoPro raakte, vermoedelijk bij een incident waarbij de agent fysiek geweld moest toepassen, los van zijn uniform. In het tumult van dat incident, bemerkte de agent pas later dat de GoPro weg was. Op de geheugenkaart staan beelden van verschillende inzetten van de afgelopen dagen. De politie vraagt, in het belang van de privacy van de betrokkenen, om bij aantreffen van de camera contact op te nemen met 0900-8844.