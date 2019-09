Ontvluchte tbs'er aangehouden

Nederland - De 42-jarige tbs’er die gisteren tijdens een fietstocht zich onttrok aan het toezicht, is vrijdagmiddag aangehouden in Rilland. In het begin van de middag werd van de man, die verbleef in de Pompekliniek in Nijmegen, een opsporingsbericht met foto verspreid, en hij werd mede daardoor herkend.