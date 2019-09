Getuigen gezocht van diefstal en mishandeling

Rond 00:20 uur ontstond een woordenwisseling tussen een 16-jarige jongen en een jongen die in gezelschap was van drie vrienden. De 16-jarige jongen liep van de groep weg en hij werd door de (voor hem) onbekende jongen achtervolgd. Deze verdachte reed op een matzwarte Vespa. Hij had kort, blond haar, was 1.75 m lang en in de leeftijd van 15-18 jaar. Hij mishandelde de jongen en beroofde hem van zijn mobiele telefoon en ging er vervolgens met de rest van de groep vandoor, in de richting van het kermisterrein.

De politie is op zoek naar mensen dit getuige zijn geweest van dit incident. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie? Belt u dan met de recherche in Heerhugowaard via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

2019174326