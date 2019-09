Grote drugsvangst in pand; vier verdachten aangehouden

Ken jij iemand die betrokken is bij de handel, productie, opslag of verspreiding van drugs? Meld dit via 0900-8844 of bij M. via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .

Wat kun je melden?

• drugsdealers (naam, adres, telefoonnummer)

• kentekens van auto’s/scooters

• drugslabs (locatie, gegevens huurder)

• dumping van drugsafval

• activiteiten op vreemde tijdstippen rond (leegstaande) panden

• transport en opslag van drugs

• wapenbezit, geweld en intimidatie

• verduistering van crimineel geld (witwassen)

2019177054