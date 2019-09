Verdachte aangehouden met drugs

De politie kreeg donderdagmiddag rond 15:00 uur een melding van een conflict op NS-station Uitgeest, waarbij een man een vuurwapen zou hebben laten zien en weggereden zou zijn in een personenauto. De politie is op zoek gegaan naar deze man en trof hem aan op de Terp in Uitgeest. Bij hem werd geen vuurwapen, maar wèl een ruime hoeveelheid verdovende middelen en een groot geldbedrag aangetroffen. Dit is in beslag genomen.

Hierop is de man, een 20-jarige Uitgeestenaar, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Hij is ingesloten voor nader onderzoek.

2019177365