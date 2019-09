Twee verdachten aangehouden voor wapenbezit

Rond 09.00 uur ontving de politie de melding dat een student een wapen bij zich had in een klaslokaal. Toen agenten op de onderwijsinstelling arriveerden troffen zij daadwerkelijk een wapen aan. Onderzoek moet uitwijzen om wat voor wapen het gaat. Het wapen is in beslag genomen. Beide verdachten zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau. Daar worden zij verhoord.