Winkeldieven vallen door de man door camerabeelden

De man en vrouw werden in een supermarkt aan de Oude Kustlijn betrapt op diefstal van toiletartikelen uit de winkel. Op camerabeelden was gezien dat de twee diverse goederen in de rugtas van de vrouw stopten. Bij de kassa betaalden ze wel twee stokbroden, maar wilden daarna de winkel verlaten zonder de producten, met een waarde van bijna 100 euro, te betalen. Bij de uitgang werden ze aangehouden door winkelpersoneel.



In de fouillering van de man werd een autosleutel aangetroffen van een auto die geparkeerd stond op het parkeerterrein bij de supermarkt. In de auto werd een hoeveelheid goederen, zoals babyvoeding aangetroffen. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van de goederen.