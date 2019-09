Welke drie mannen overvielen woning Zwijndrecht?

De bewoner was boven rond 2.20 uur en hoorde zijn hond blaffen. Vermoedelijk kwamen de mannen binnen via de achterdeur en liepen naar boven. De bewoner werd vervolgens belaagd door de indringers en opgesloten in de kelder. De mannen doorzochten het huis en zijn er weer vandoor gegaan. Het slachtoffer kon zichzelf gelukkig bevrijden en de politie alarmeren. Hij raakte niet gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de daders, en roept getuigen op zich te melden.

Heeft u informatie?

Van de twee mannen die een bivakmuts droegen, was er eentje nogal klein en de ander gezet. De kleine man droeg ook een sjaal. De derde man droeg een pet en een masker voor zijn gezicht. Heeft u die nacht iets gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Of heeft u misschien camera’s hangen waar de verdachten op zouden kunnen staan? Laat het ons alstublieft weten. Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.