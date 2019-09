Integrale controle op bedrijventerrein Arnestein

Doel van de controle is een betere naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van misstanden (ondermijning). Het uiteindelijke doel is een bedrijventerrein waar (ondermijnende) criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten en waar de geldende wet- en regelgeving wordt nageleefd. Deze controle en voorgaande controles hebben aangetoond dat strengere handhaving noodzakelijk is. Gezien het resultaat is het aannemelijk dat er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op Arnestein.