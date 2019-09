Aanhoudingen voor woninginbraak en inbrekerswerktuig

Agenten kregen rond 12.45 uur de melding dat er een inbreker was overlopen bij een woning aan de Zonnewende in Apeldoorn. De bewoner hoorde bij thuiskomst boven gestommel en riep naar boven. De inbreker schrok hiervan en sprong uit het raam.

Door de sprong brak hij zijn enkel en kon hij niet meer verder lopen. De gealarmeerde politie kon hierop de man aanhouden. Hij bleek in het bezit van buit afkomstig uit de woning. De man is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt of de man mogelijk betrokken is bij andere recente inbraken in Apeldoorn.

Achtervolging

In de nacht van vrijdag op zaterdag wilden medewerkers van de KMAR rond 2.00 uur bij een verkeerscontrole een auto controleren aan de Kayersdijk in Apeldoorn. De auto weigerde echter te stoppen en ging ervan door. De politie en de KMAR zetten hierop de achtervolging in. Op de Valkeniersdonk lukte het om de auto te stoppen. In de auto zaten drie mannen van 20 jaar in Apeldoorn. Agenten troffen in de auto inbrekerswerktuig aan. Hierop zijn de mannen aangehouden. Tegen de mannen wordt proces-verbaal opgemaakt.

Apeldoorn had de afgelopen tijd te maken met meerdere woninginbraken. De politie is dan ook blij met deze aanhoudingen en hoopt hiermee de woninginbraken te kunnen stoppen.

2019408651 en 2019409547