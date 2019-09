Scooter rijdt twee mensen aan, onder wie agente die stopteken gaf

In verband met de verwondingen van de minderjarige jongens op de scooter zijn zij niet aangehouden. Hun gegevens zijn bij de politie bekend en zij zijn verdachten in deze zaak. De afdeling Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft op de plaats van het ongeluk onderzoek gedaan en daarom waren straten afgesloten. De VOA onderzoekt sporen en de technische staat van de scooter om te achterhalen wat er is gebeurd. Afhankelijk van wat er wordt aangetroffen kan het weken tot maanden duren voor de resultaten van het onderzoek bekend zijn.

Naast het onderzoek door de VOA wordt er onderzoek gedaan door de recherche naar deze aanrijding. Door de aanwezige agenten gisteravond zijn de eerste getuigen gehoord. Camerabeelden uit de omgeving zullen worden bekeken en ook de twee jongens zullen, zodra hun medische toestand dat toelaat, worden gehoord. De bestuurder had een bivakmuts op terwijl hij op de scooter reed. Het team neemt in het onderzoek mee waarom hij een bivakmuts op had. De agente heeft aangifte gedaan.