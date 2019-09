Rond 02.00 uur kwamen agenten ter plaatse en zagen dat de auto in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting.

Heeft u iets gezien of informatie over deze autobrand? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019178340