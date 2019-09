Politie houdt verdachten van drugshandel aan in café

Eerder kwam bij de politie informatie binnen dat er in het betreffende café drugs zou worden gedeald. Agenten stelden een onderzoek in en hielden vrijdagavond -met behulp van een drugshond- een controle in het pand. De personen bij wie de hond aansloeg, werden gefouilleerd. Bij twee personen troffen agenten een kleine hoeveelheid drugs, maar een flinke hoeveelheid contant geld aan. De 46-jarige man uit Maassluis en de 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werden aangehouden. Daarnaast werd nog een 38-jarige man uit Maassluis aangehouden voor betrokkenheid. Rechercheurs onderzoeken de exacte rollen van de drie in de drugshandel.