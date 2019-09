Getuigen gezocht van overval winkel

Via Burgernet Limburg is een signalement van de verdachte bekendgemaakt. Het is een licht getinte man, met een leeftijd geschat rond de 35 jaar oud. Hij heeft een lengte van ongeveer 160-165 cm. Hij droeg zwarte kleding, een zwart petje en een roze rugzak. Daarnaast had hij een fiets bij zich.

Heeft u iets gezien? Of kunt u meer informatie geven over de gezochte verdachte? Bel dan met de politie via 0900 - 88 44 of indien gewenst geheel anoniem via 0800-7000.