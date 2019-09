Drie aanhoudingen in drugsonderzoek café, burgemeester sluit het pand

De politie startte een onderzoek na signalen dat er in het betreffende café hard drugs openlijk gebruikt en verkocht zou worden. Al snel bleek uit het onderzoek dat de signalen werden bevestigd. Politie, Openbaar Ministerie en de Gemeente Arnhem vinden het van belang hard op te treden tegen drugshandel. Daarom is besloten deze actie te houden en alle aanwezigen in het café te controleren.

In totaal zijn er 3 verdachten aangehouden. Een 26-jarige man uit Doesburg werd aangehouden omdat hij in het bezit was van 5 wikkels cocaïne. Daarnaast werd een 31-jarige man uit Arnhem aangehouden voor drugshandel. Een 41-jarige man uit Arnhem is aangehouden voor het gelegenheid geven tot dealen. Bij de actie werden ondermeer een arrestatieteam en een drugshond ingezet.

In het café zelf zijn tijdens de doorzoeking, op de grond en achter de bar, ook nog wikkels cocaïne, XTC pillen, diverse lege wikkels en een mes aangetroffen. Tegen de aangehouden verdachten wordt proces-verbaal opgemaakt. Het onderzoek gaat verder.

Op basis van de resultaten van deze actie heeft de burgemeester van Arnhem besloten het pand per direct te sluiten.

2019188055, 2019411308, 2019411291