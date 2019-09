Twee jongens omgekomen bij woningbrand

Er waren verschillende brandweerwagen en ambulances ter plaatste. De omgeving afgezet door meerdere politie-eenheden en op een nabij gelegen grasveld was een trauma helikopter geland om bijstand te verlenen. De bewoonster van het pand, de oma van één van de slachtoffers, was gewond geraakt. De vader van dat kind, die in een andere chalet sliep, had nog geprobeerd naar binnen te gaan. Dat was niet meer mogelijk, hij had daarbij brandwonden opgelopen. Ook de moeder sliep in dat chalet. Deze familie komt uit Rotterdam. De ouders van het andere kind, die in de omgeving wonen, waren ook ter plaatste. Medewerkers van de ambulancedienst en toegesnelde familieleden ontfermden zich over de twee gewonden en de andere familieleden. Iedereen werd of naar een ziekenhuis gebracht of heeft op een andere wijze lichamelijk of psychische zorg aangeboden gekregen.