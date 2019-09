Schietpartij Amsterdamsestraatweg Utrecht; politie is op zoek naar getuigen

De recherche heeft het incident uitgebreid onderzocht en de achtergebleven hulzen opgeruimd. De Amsterdamsestraatweg was vannacht in beide richtingen afgesloten vanwege het onderzoek.

Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen. Er is nog geen verdachte aangehouden en het onderzoek is nog in volle gang. Daarbij kan de politie ook uw hulp gebruiken. Hebt u iets verdachts gezien tussen 01.00 en 2.00 ’s nachts op de Amsterdamsestraatweg, dat iets te maken kan hebben met deze overval, bel ons dan vooral op 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.