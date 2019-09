Getuigen gezocht van geweldsincident

Zondagmiddag werd een 85-jarige Heemskerker bij de kaartjesautomaat op het Euratomplein vanuit het niets aangevallen door een onbekende man. Deze onbekende dader rende hierna vervolgens hard weg in de richting van het Europaplein. De Heemskerker bleek gewond en hij werd door ambulancepersoneel overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij werd opgenomen voor behandeling. In het ziekenhuis bleek dat de Heemskerker vermoedelijk was gestoken.

De recherche heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die informatie hebben over dit incident en die nog niet met de politie hebben gesproken. Van de dader is bekend dat hij een baardje had en een pet droeg. Mensen die zondagmiddag een man met een petje rond 15.00 uur hebben zien wegrennen vanaf het NS-station in de richting van het Europaplein, worden verzocht zich te melden bij de recherche. Dit kan via telnr. 0900-8844.

2019179460