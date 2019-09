Getuigenoproep mishandeling duif

Donderdagochtend 5 september werd rond 11.55 uur door een getuige bij de Dierenambulance gemeld dat een aantal jongeren een duif hadden gebruikt als voetbal. Dit zou zijn gebeurd op het Spaarne ter hoogte van nr. 108. Bij aankomst van de dierenambulance bleek de duif dusdanig gewond dat zij het dier moesten laten inslapen.

In het onderzoek naar deze mishandeling is de dierenpolitie op zoek naar extra informatie. De dierenpolitie heeft nog de volgende vragen:

* Heeft u ook iets gezien van bovenvermeld incident op donderdagochtend 5 september op het Spaarne ter hoogte van nr. 108 en dit nog niet gemeld bij de politie? Doet u dit dan alstublieft alsnog.

* Bent u in het bezit van beeldmateriaal waarop de dader(s) en/of de mishandeling te zien zijn en heeft u dit nog niet met de politie gedeeld dan komen wij graag met u in contact.

* Weet u wie deze jongeren zijn?

Als u informatie heeft, dan wordt u verzocht dit te melden bij de dierenpolitie via tel.nr. 0900-8844 of via een meldformulier op internet.

Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem, op telefoonnummer 0800-7000. Vermeldt u er a.u.b. zaaknummer 2019173373 bij.

2019173373