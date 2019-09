Politie zoekt getuigen straatroof

Rond 20.15 uur ontving de politie de melding van een straatroof op Van Vredenburchweg ter hoogte van Park Overvoorde. Vier jongens op twee lichtblauwe scooters beroofden een 13-jarige jongen uit Den Haag van enkele persoonlijke eigendommen. De verdachten vertrokken vervolgens op hun scooters richting de Prinses Beatrixlaan. Bij de beroving liep de jongen enkele rake klappen op en hiervoor is hij naar het ziekenhuis gegaan.



Signalement verdachten

Van één van de vier verdachten kon het slachtoffer een duidelijk signalement geven. De overige drie mannen heeft hij niet goed waar kunnen nemen.



Man 1

Licht getinte huidskleur

18 à 21 jaar oud

Blond haar

Grijs Nike-trainingspak met capuchon op zijn hoofd



Iets gezien of gehoord?

De districtsrecherche zoekt getuigen die iets hebben gezien of gehoord van de beroving. Of mogelijk getuigen die de vier verdachten zagen rijden in de buurt van de Van Vredenburchweg. Of beschikt u over camerabeelden. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.