Getuigen gezocht van overval winkel Maassluis

De overvaller kwam rond 10.30 uur de winkel binnen. Hij bedreigde de medewerkster met een vuurwapen en gaf haar ook een klap. De overvaller griste de sieraden van de medewerkster weg. Hij sloeg op de vlucht nadat een klant in de winkel zich ermee bemoeide. Er ontstond een korte worsteling waarbij de klant ook gewond is geraakt aan zijn gezicht. Tijdens zijn vlucht heeft een andere getuige de tas van de overvaller en zijn vuurwapen af weten te pakken. De politie stelde een uitgebreid onderzoek in de omgeving in naar de dader. Hij werd niet meer aangetroffen. Het regionale overvallenteam zet het onderzoek naar de verdachte voort.

Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van deze overval. Na de overval is de dader gevlucht richting de Van Schendelstraat. Het gaat om een man van 1.80 m lang, tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft een vlassig snorretje en droeg een gele jas. Heeft u meer informatie of weet u wie de overval heeft gepleegd? Neem dan contact op met 0900-8844. Dit kan natuurlijk ook anoniem via 0800-7000.