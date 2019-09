Man aangehouden als verdachte steekincident

Op zondag 15 september 2019 om 21.00 uur kwamen er verschillende telefoontjes binnen bij het Operationeel Centrum. In een parkje bij de Argusvlinder zou bij een ruzie drie mensen gewond geraakt zijn. Er was veel paniek. Meerdere politie-eenheden en ambulances werden naar het park gestuurd en een traumaheli werd alvast opgeroepen. In het park troffen de hulpverleners drie gewonde jongeren aan van 15 en 16 jaar. Alle drie hadden ze steekwonden opgelopen. Eén van de slachtoffers, een jongen, was zodanig gewond dat hij met de grootste spoed naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht is. De andere twee gewonden, een jongen en een meisje, zijn naar een ziekenhuis in Breda gebracht.