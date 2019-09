Politieonderzoek naar fatale woningbrand afgerond

Bij die brand zijn zaterdag twee jongens omgekomen. Net voor middernacht kwam de melding binnen dat een houten chalet in een bosperceel in brand stond. Er zouden nog twee kinderen i het pand zitten. Politie en brandweer konden niets meer betekenen voor de jongens omdat het hele pand al in brand stond. Ook de vader van één van de jongens had nog geprobeerd naar binnen te gaan. Hij was daar bij gewond geraakt. Ook de bewoonster van het huis is gewond geraakt toen ze het huis uit vluchtte voor de brand. Later werden de twee stoffelijke overschotten gevonden in de bijna afgebrande woning.