Dienders op derde dinsdag

Systematisch en minutieus

‘Tot op de vierkante centimeter speuren mijn collega’s en ik de Ridderzaal en het Binnenhof af. Op zoek naar spullen die er normaal gesproken niet horen te liggen. Hierbij zetten we ook speciale speurhonden in. Stel dat we een explosief vinden, dan beoordelen we eerst of het echt een explosief kan zijn. Als dat zo is, schakelen we de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie in om het weg te halen. Zijn de zaal en het Binnenhof eenmaal veilig, dan lopen we route van de koninklijke koets af. Ook daar kijken we naar afwijkende dingen, zoals een onbeheerd achtergebleven tas. Het is minutieus, systematisch werk. Voor het veilig verlopen van Prinsjesdag moeten we zeker weten dat we niets hebben overgeslagen.’ - Dolf, teamleider Explosieven Veiligheid

Een eer, op vier benen

‘Op de rug van een paard heb je goed zicht over een mensenmassa. Heeft iemand hulp nodig of er is een opstootje, dan zie je dat sneller. En omdat je zo hoog zit, zien mensen die politie nodig hebben ons ook sneller.

Te paard kom je ook op plekken waar je met een politieauto niet gemakkelijk komt. Dit jaar heb ik een speciale ruiterdienst. Mijn paard Romke en ik lopen voor het eerst mee in de ere-escorte in de koninklijke stoet. Ik draag dan een speciaal uniform en een sabel; Romke draagt een speciaal hoofdstel. Vanaf zaterdag oefenen we al een paar keer de route van het paleis naar het Binnenhof en terug. Ik heb ontzettend veel zin in deze dienst. Het is een eer.’ - Joy, ruiter

Veilig en soepel naar de Ridderzaal

‘Mijn team staat garant voor de veiligheid van het Binnenhof, zoals voor de vele genodigden van de koning. Zodra Kamerleden en ambassadeurs arriveren, zorgen wij dat ze veilig en soepel naar de Ridderzaal komen. Ook begeleiden wij de minister van Financiën als hij met zijn koffertje naar de Ridderzaal en de vergaderzaal van de Tweede Kamer loopt. Prinsjesdag staat bol van ceremonies en tradities. Dat maakt werken op deze dag zo bijzonder.’ - Marcel, commandant toelating Binnenhof



Altijd gezellig, altijd alert

‘Dit wordt mijn vijfde Prinsjesdag. En weet je? Ik heb de koets met de koning en de koningin nog nooit gezien. Als vrijwilliger sta je langs de route, met het gezicht naar het publiek. Het is eigenlijk altijd gezellig. Rustig een praatje maken met de wachtende mensen, maar ondertussen ook alert blijven op degenen die andere bedoelingen hebben. Prinsjesdag is een grote operatie, die vraagt veel inzet van de politie. Zelf kom ik uit Rotterdam, maar als ik mijn Haagse collega’s kan helpen, dan doe ik dat graag voor hen en het publiek. Die dag ben ik - denk ik - zo’n twaalf uur in touw.’ - Albert, vrijwillige politie