Prinsjesdag 2019: Veel aandacht voor veiligheid in begroting

Bij de start van kabinet Rutte-III is in het Regeerakkoord 291 miljoen euro vrijgemaakt voor meer en betere politie. Met die investeringen wilde het kabinet dat de politie zou worden versterkt, vernieuwd en gemoderniseerd. De afgelopen jaren is hard gewerkt om de politie effectiever en slagvaardiger te maken en daarmee aan een politie die in staat is te voldoen aan de eisen van de huidige, steeds veranderende maatschappij. Het extra geld is ingezet voor een uitbreiding van de sterkte (+1.100 fte), voor innovatie en uitbreiding van digitale expertise, voor versterking van de opsporing (nationaal en internationaal) en voor extra aandacht voor politiemensen, zoals werklastvermindering en de aanpak van arbeidsverzuim.