Opnieuw aanhouding in onderzoek naar beroving Stadshagen

De verdachten zijn drie tieners uit Zwolle. Om de privacy van de minderjarige jongens te beschermen, noemen we niet de precieze leeftijd. De drie worden verhoord over hun mogelijk rol bij de beroving. Het onderzoek van de recherche is nog in volle gang, daarom worden er nu geen verdere details gedeeld. Dat het onderzoek nog loopt betekent overigens ook dat meerdere aanhoudingen niet uitgesloten worden.

Wijkagenten belangrijke schakel

Dat er op zo’n korte termijn verdachten aangehouden konden worden, is onder meer te danken aan het werk van de wijkagenten. De wijkagenten kennen de wijk, de jongeren in de wijk en de problemen in de wijk. Ze horen daarom veel informatie, en dat bleek in deze zaak bij te dragen aan het opsporen van verdachten. Daarom roepen de wijkagenten ook op om eventuele verdachte of onveilige situaties direct bij de politie te melden. Hierdoor krijgen we een nauwkeuriger beeld van wat er in de wijk leeft.

Contact met de politie

Wil je contact met de politie of heb je informatie dat ons onderzoek naar deze recente incidenten verder vooruit helpt, bel dan met het telefoonnummer 0900-8844. Via Facebook en Instagram is de politie in Zwolle te bereiken. Dat geldt ook voor de wijkagenten. Volg ze en stuur ze een privébericht

(2019401294 SK)