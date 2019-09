Drugsdealers aangehouden dankzij cameratoezicht

Op zondag 1 september waren rond 00.20 uur medewerkers van cameratoezicht getuige van een drugsdeal in de Breedstraat. De dealer werd gevolgd en gezien werd dat er een tweede drugsdeal werd verricht vanuit de auto op de kruising met de Wijde Begijnestraat. Agenten gingen op aanwijzing van cameratoezicht erheen en konden de man (23-jaar uit IJsselstein) en vrouw (24-jarige vrouw uit Amsterdam) direct aanhouden op het Janskerkhof.

De twee verdachten werden ingesloten in het arrestantencomplex in Houten. Zij hadden geld en een paar ponypacks bij zich. Van de kopers van de drugs werd een verklaring opgenomen en de drugs zijn in beslag genomen.

In twee woningen in IJsselstein en Maarssen zijn er vervolgens huiszoekingen verricht. In de woning en bijbehorende berging in Maarssen werden in totaal bijna 25.000 euro, meer dan 1300 ponypacks, hennep en brokken vermoedelijke cocaïne en verpakkingsmateriaal aangetroffen. Dit alles werd in beslag genomen. De moeder van de mannelijke verdachte, een 54-jarige vrouw uit Maarssen, die samen met haar zoon en schoondochter woonde in een van de woningen, is na het aantreffen van de drugs ook aangehouden.

Van de 23-jarige IJsselsteiner is afgelopen donderdag de voorlopige hechtenis met zestig dagen verlengd. De vrouwelijke verdachte is onder strikte voorwaarden geschorst en mag haar zaak in vrijheid afwachten.