Politie onderzoekt mishandeling Hilversum

De betrokkenen treffen elkaar bij de fontein aan de Langgewenst. Het komt direct tot een confrontatie. Daarna gaan de mannen weer uit elkaar. Later blijkt dat ze alle drie letsel hebben opgelopen. Toch is nog onduidelijk wat de precieze toedracht is.

Uit onderzoek is vast komen te staan dat meerdere mensen getuige zijn geweest van de ruzie. De politie komt graag met hen in contact. Getuigen kunnen zich melden via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.