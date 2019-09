Getuigen gezocht van geweldsincident

In de nacht van zaterdag op zondag werd tussen 03.20 en 03.40 uur een vrouw belaagd en daarna beroofd van haar tas door een onbekende man. Hierna rende deze onbekende dader weg over de Watersnip in de richting van IJsselweg.

Van deze man is het volgende signalement bekend:

- man van 1.75 - 1.85 m lang

- leeftijd tussen de 25 en 35 jaar oud

- lichtgetint uiterlijk

- bruine ogen

- normaal postuur

- donker haar, een zgn. ‘bloempotkapsel’ met een lichte slag in zijn haar

- een zwarte gevoerde jas

- donkerkleurige broek

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben in de nacht van zaterdag op zondag nabij het speelveld ter hoogte van de Kievit. Ook mensen die deze man hebben zien rennen in de omgeving van de IJsselweg worden verzocht om zich te melden bij de politie. Dat kan via tel.nr. 0900-8844 of via een contactformulier op internet.

Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000

2019179080