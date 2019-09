Politie zoekt getuigen van het lastigvallen van een vrouw

De vrouw fietste vanaf de Oranjelaan naar de Kleienburg. Even na 03.30 uur werd zij plotseling aangesproken en lastiggevallen door een man. Door onbekende oorzaak is de man er vandoor gegaan.



De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844 of anoniem via 0800 – 7000.



Het signalement van de man is:

40 á 50 jaar

mollig postuur

blank

lichtblauwe spijkerbroek

(leger) camouflage kleurige bivakmuts

duidelijk Nederlands accent