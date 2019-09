Hagenaar overleden, recherche zoekt getuigen mishandeling

Bij de hulpdiensten kwam omstreeks 16.10 uur de melding binnen dat de Hagenaar onwel was geworden in zijn woning aan de Blois van Treslongstraat. Direct werd de reanimatie gestart en kwam een mobiel medisch team ter plaatse waarna de man naar het ziekenhuis vervoerd werd. Daar kwam hij later op de dag te overlijden.



Klik op de afbeelding voor een grotere weergave



Terwijl de hulpverlening in volle gang was, werd duidelijk dat de man eerder op de middag slachtoffer was geworden van een mishandeling. Toen hij op de Willem de Zwijgerlaan vertrok na een afspraak, passeerde hij een groep jongeren. Wat er zich vervolgens precies heeft afgespeeld, is onderwerp van onderzoek. Wel is duidelijk dat de man werd mishandeld. Nadat de man aanvankelijk werd opgevangen door omstanders, is hij verder gelopen naar huis. Eenmaal thuis vertelde hij zijn vrouw wat er was gebeurd, ruim een uur later trof zij haar echtgenoot onwel aan.



In verband met het overlijden van de man en een mogelijk verband met de eerdere mishandeling is een Team Grootschalige Opsporing opgestart dat onder leiding van een Officier van Justitie onderzoek doet naar de zaak.



Was u getuige?

Het rechercheteam komt graag in contact met mensen die iets gezien hebben van de mishandeling of de vlucht van het groepje jongeren, vermoedelijk in de middelbare school leeftijd. Wellicht heeft u vlak voor 15.00 uur een groepje rond zien hangen op de Willem de Zwijgerlaan? Heeft u iets gezien dat voor het onderzoek van belang kan zijn, neemt u dan contact op met het TGO-team via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.