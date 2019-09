Overval tuincentrum Noordwijk in Team West en Opsporing Verzocht

Verder aandacht voor de volgende zaken:

Gouda/Heerenveen | Tikkiefraude via Whatsapp

Een vrouw uit Barneveld is het slachtoffer geworden van een zogenaamde Tikkiefraude. Zij dacht dat zij een paar duizend euro overmaakte op de rekening van een vriendin maar in werkelijkheid kwam dit geld terecht op de rekening van iemand uit Gouda. Een man haalt geld van deze rekening in Heerenveen. In Team West zijn beelden van deze man te zien.

Rijswijk | Diefstal laptop Mediamarkt

Op zaterdag 17 augustus 2019 wordt in het filiaal van de Mediamarkt aan de Prins Willem Alexander Promenade in Rijswijk een Macbook Pro laptop van het merk Apple gestolen door twee mannen. In Team West worden beelden van het opvallende duo getoond.

Honselersdijk | Overval geldloper

Een geldloper wordt op maandag 9 september 2019 overvallen bij de Albert Heijn aan de Dijkstraat in Honselersdijk. Twee overvallers in regenkleding en met bivakmutsen bedreigen het slachtoffer met een wapen en gaan er vervolgens vandoor met drie geldkoffers. Even later wordt op de Gantellaan een uitgebrande zwarte Seat Leon teruggevonden. De politie is op zoek naar getuigen die mogelijk meer kunnen vertellen over de vlucht van deze overvallers.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur op TV West. Herhaling op ieder uur.

Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Opsporing Verzocht: dinsdag om 20.35 uur op NPO1. Herhaling op woensdag rond 12.00 uur op NPO2.