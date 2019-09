Man weigert speekseltest

De man vertoonde gevaarlijk rijgedrag en is door de politie in de Nieuwstraat aan de kant gezet. Hij moest een blaastest ondergaan. Die wees uit dat hij niet had gedronken. Toen de agenten hem ook nog een speekseltest wilden laten doen weigerde hij dit.

De man, 30 jaar en afkomstig uit Goes, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft een GGD-arts een bloedmonster van hem afgenomen. Dat zal onderzocht worden door het NFI. Zodra de uitslag daarvan binnen is bepaalt de Officier van Justitie wat de verder stappen zijn die tegen de verdachte ondernomen moeten worden. De man heeft een verklaring afgelegd en is op dinsdagochtend weer in vrijheid gesteld.

De man kreeg een rijverbod van 24 uur. Zijn bromfiets is in beslag genomen voor technisch onderzoek en er wordt proces-verbaal tegen hem opgemaakt.