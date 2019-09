Man opgepakt voor schietincident

Die nacht tegen half vier ontstond op het Ridderplein een vechtpartij, waarbij een flink aantal jongeren betrokken waren. Het ging om een ruzie op een uitgaansavond waarvan de reden vooralsnog onduidelijk is gebleven. Wij kregen de melding van deze vechtpartij, waarbij werd gezegd dat er mogelijk geschoten zou zijn. Van een daadwerkelijk schietincident is echter op dat moment niet gebleken en er werd ook niet meer gevochten. Collega’s spraken diverse getuigen en onderzochten de omgeving op sporen. Behalve enkele bloedsporen, die een geweldsincident deden vermoeden, was er verder geen concrete aanwijzing dat er was geschoten. Pas enkele dagen later meldde zich een 21-jarige man uit Boekel, die verklaarde dat hij bij de vechtpartij was neergeschoten. Hij bleek in zijn onderlichaam te zijn geraakt. Pas uren na het incident was hij naar een ziekenhuis gegaan omdat hij zich, ondanks de pijn, niet realiseerde dat hij door een echte kogel was geraakt.