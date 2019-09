Politie onderzoekt autobrand, getuigen gezocht

We zoeken getuigen van de autobrand van afgelopen nacht. Heeft u iets gezien wat kan helpen in het onderzoek? Of misschien heeft u camerabeelden waarop rond 22.00 uur iets opvallends te zien is? Bel dan 0900-8844. Melden kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .