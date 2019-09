Viertal beroofd in Sonsbeekpark: politie zoekt getuigen

Op basis van het eerste onderzoek hebben we een signalement van de man met het mes . We zoeken een lichtgetinte man van ongeveer 1.70-1.80 meter lang. Hij had een slank postuur en donkere ogen. Hij droeg een gewatteerde roestbruine ‘tussenjas’ en had met iets zwarts de onderkant van zijn gezicht bedekt. Op zijn hoofd had hij een capuchon of pet.

De man was met meerdere personen, maar onduidelijk is nog met hoeveel precies. In ieder geval is er een vrouw bij het groepje gezien, die een opvallende jas had. Haar jas bestond uit verschillende lapjes stof in verschillende kleuren.

Nadat de man de tas had gestolen is het groepje vermoedelijk in de richting van de Apeldoornseweg gelopen.