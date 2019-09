Woninginbrekers aangehouden

Rond 10.40 uur meldde een getuige aan de politie dat twee mannen via de achterzijde een woning benaderden. Agenten gingen direct ter plaatse en zetten de bewuste woning aan de voor- en achterzijde af. Hierbij bleek dat de mannen nog in de woning waren. Toen zij de woning wilden verlaten, kregen zij de agenten in de gaten. Zij kozen direct het hazenpad.

Dit leidde tot een achtervolging over schuttingen en door tuinen waarbij één van de verdachten werd aangetroffen in een tuin aan de Lage Geeren. De tweede verdachte had zich verstopt in een tuin aan het Haagse Hofje. Bij de arrestatie werd gedreigd met inzet van het stroomstootwapen, waarna de verdachten hun vluchtpoging opgaven. De beide verdachten, inwoners van Amersfoort in de leeftijd van 18 en 19 jaar oud, zijn ingesloten. De politie zet het onderzoek voort.