Bewoners opgeschrikt door overvallers

Rond vijf uur kwam bij de politie de melding binnen dat een man en een vrouw in hun woning waren overvallen. De overvallers bedreigden met een mes, waarna ze er met contant geld vandoor zijn gegaan. Er is niemand gewond geraakt.

Tips

De politie is een onderzoek gestart. Kort na de overval is er via burgernet een bericht uit gegaan. Heeft u iets opvallends gezien of gehoord vanochtend vroeg in de Graaf Jan van Nassaustraat, meld dat dan bij de politie: 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Via het tipformulier op deze pagina kunt u ook informatie doorgeven.