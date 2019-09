Politie houdt overvaller aan in Maassluis

De overvaller liep rond half elf de zaak binnen. Hij bedreigde de medewerksters met een vuurwapen en eiste geld. Dat lieten het personeel en een aanwezige klant niet zomaar over hun kant gaan. Een van de medewerksters ging de overvaller te lijf. Er ontstond een worsteling, waar de overvaller zich uit los wist te maken. De bejaarde klant probeerde hem daarna bij de kladden te grijpen, maar de overvaller sloeg hem met het vuurwapen in zijn gezicht. De heldhaftige klant moest zijn optreden met een bloedneus bekopen.

Uiteindelijk ging de overvaller er met buit vandoor. Gealarmeerde agenten gingen er direct op af en stelden een onderzoek in . Dat resulteerde de volgende dag in de aanhouding van de 21-jarige man.